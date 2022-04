Serie A: Empoli-Spezia 0-0

Passo dopo passo, punto dopo punto. L'Empoli pareggia ancora ed è un risultato che alla fine va benissimo allo Spezia che nella insidiosa trasferta del Castellani raccoglie un 'punticino' prezioso. Poche emozioni, zero gol. Ma entrambe muovono la classifica e si avvicinano all'obiettivo che per queste realtà vale come uno scudetto: la salvezza. Equilibrio accompagnato peraltro da un gioco dinamico e non certo attendista. Ai punti avrebbe dovuto vincere la squadra di Andreazzoli che con Pinamonti e La Mantia vanno vicino al vantaggio e con Bajrami e Henderson confermano la non crisi di gioco, ma certamente di risultati visto che la vittoria manca da metà dicembre. Lo Spezia comunque ci prova a fare il colpaccio. Girata di Manaj, su cross di Reca, ribattuta dalla difesa e poi sul tentativo di Maggiore dal limite col pallone che finisce di poco a lato. Al quarto d'ora Di Francesco insidiosa da sinistra, il suo cross viene messo sul fondo da Nikolau rischiando l'autogol. L'Empoli inizia a spingere di più: al 36' Pinamonti calcia di prima intenzione trovando la risposta dell'ex Provedel. Prima dell'intervallo occasione per lo Spezia con Manaj che dalla sinistra e mette dentro un pallone su cui nessuno arriva a deviare. Nella ripresa sale ancora il ritmo dei toscani ma l'occasione nitida è portata avanti dallo spezzino Agudelo che mette a terra Vicario dopo un bel inserimento dalla sinistra. Occasionissima per La Mantia, ma bravissimo Provedel sulla girata al volo girata da cross di Bajrami. Ancora gli azzurri ci provano dalla distanza con Asllani, poi sempre Pinamonti e il buon La Mantia (entrato al posto di Di Francesco) murato da Erlic. L'Empoli insiste, lo Spezia prova solo in ripartenza ma Vicario si fa trovare sempre pronto anche su una occasione dei liguri nel finale: Kovalenko serve Verde che calcia in diagonale impegnando Vicario alla respinta corta, poi è lui con l'aiuto di Viti a bloccare il tentativo di tap in di Nzola. Il finale è tutto azzurro: è Benassi a chiedere gli straordinari sempre a Provedel prima del fischio finale. Finisce 0-0 e per l'Empoli si allunga a 15 la striscia di gare senza successo: in questa stagione è quella più lunga in tutti i campionati maggiori in Europa.