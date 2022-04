Schianto mortale sull'Aurelia a Ventimiglia, muore a 41 anni

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 09 APR - Uno scooterista di 41 anni è morto nel primo pomeriggio a causa delle lesioni riportate nello schianto contro un'auto, sull'Aurelia a Ventimiglia, poco lontano dal valico di ponte San Ludovico. Alla guida della vettura di targa francese c'era una donna che ha riportato lievi ferite ed è stata trasferita in ospedale in Francia. Le condizioni dell'uomo sono parse subito molto gravi, tanto che è stato intubato dal personale sanitarioe successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il trasbordo è avvenuto a bordo di un elicottero, che è atterrato nel piazzale della Baia Benjamin. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).