Ex Ilva: Rsu, cavi staccati, precipita rotolo acciaio 10 ton.

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Tragedia sfiorata all'alba di oggi all'ex Ilva di Cornigliano a Genova. Verso la fine del turno di notte "i cavi di una gru su un impianto temper del ciclo latta si sono strappati provocando la caduta di un rotolo da 10 tonnellate". Solo "la professionalità dell'operatore ha evitato pesantissime conseguenze" dice l'rsu dello stabilimento in una lettera con cui denuncia l'episodio indirizzata ad Asl3, all'ispettorato del lavoro e all'azienda.

Da mesi i sindacati e l'rsu denunciano il pessimo stato di manutenzione degli impianti. "Il 6 aprile abbiamo chiesto un incontro per avviare la procedura di raffreddamento e anziché convocarci entro 3 giorni come da procedura ci hanno dato appuntamento il 15 aprile e nel frattempo tocca a noi bloccare impianti con cavi sfilacciati e forni che non funzionano" commenta il coordinatore dell'rsu Armando Palombo.

"Quello di oggi è solo l'ennesimo incidente dove solo per un caso non ci sono stati feriti o vittime. E' inaccettabile che le indicazioni dell'azienda siano spesso di dare la priorità alla produzione anziché alla sicurezza dei lavoratori e il governo è silenzioso e corresponsabile!".

L'rsu nella lettera denuncia "nuovamente che questa cassa integrazione straordinaria è stata concessa all'azienda a fronte di investimenti quasi inesistenti ed in uno stato di degrado manutentivo che richiederebbe ben altre tempistiche e tempi di realizzo molto più stretti. Piano di investimento che tra l'altro confonde l'innovazione con la normale manutenzione". Per lunedì mattina "abbiamo convocato il consiglio dei delegati di fabbrica - conclude Palombo - per decidere le azioni da intraprendere e non escludiamo mobilitazione e azioni di lotta".

"L'azienda sta verificando le cause dell'incidente avvenuto nello stabilimento di Cornigliano dell'ex Ilva. Miracolosamente non ci sono stati feriti ma abbiamo segnalato diverse situazioni critiche". Lo ha detto Nicola Appice, rsu Fim Cisl. "Ci sono problemi che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori e nello stesso tempo li costringono ad aumentare la mole di lavoro come nel caso delle reggettatrici dei rotoli - ha aggiunto -: lì quotidianamente i lavoratori sono costretti a utilizzare lo scotch per sopperire ai problemi del macchinario che è rotto. Cosi come abbiamo chiesto interventi per la sicurezza e condizioni di lavoro nella zona del molo . Lunedì probabilmente organizzeremo alcune iniziative per far sentire nuovamente la nostra voce".

Gli ispettori della Asl hanno posto sotto sequestro i cavi e il bozzello della gru del reparto temper dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano che si sono strappati all'alba di oggi facendo piombare un rotolo d'acciaio da 10 tonnellate a pochi metri dagli operai. L'ispezione è scattata dopo la lettera inviata dall'rsu in seguito all'incidente che fortunatamente non ha visto feriti. "La gru al momento non è utilizzabile e l'altra presente nell'impianto nemmeno finché l'azienda non procederà alla bonifica dell'area quindi almeno per il fine settimana quell'impianto è fermo - spiega Armando Palombo, coordinatore dell'Rsu -. L'organismo di vigilanza aprirà un fascicolo sulle condizioni del sequestro e siamo in attesa del perito che farà una dettagliata analisi. Le condizioni dell'impianto in generale sono state valutate pessime dagli RLS, come più volte abbiamo segnalato all'azienda. Solo oggi pomeriggio ben due locomotori sono deragliati dai binari dell'impianto ferroviario interno. Per questo chiediamo agli organi di vigilanza di andare a fondo nelle verifiche delle nostre segnalazioni". Il clima in fabbrica si sta surriscaldando: "Lunedì alle 7 abbiamo convocato i lavoratori davanti allo stabilimento e difficilmente si accontenteranno di un'assemblea" dice ancora Palombo che attacca il ministro Orlando: "Lui, che in fabbrica tutti chiamano 'chiacchiere e distintivo', sostiene che sia l'azienda a dover provvedere alla manutenzione dimenticando che nell'azienda c'è anche il Governo di cui lui fa parte".