Porto Genova: per diga e ribaltamento a mare il via a fine 2022

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - "Contiamo di iniziare i lavori della nuova diga e del ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente intorno alla fine dell'anno". Lo ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure, Paolo Emilio Signorini a margine della firma a Genova dei due protocolli di legalità che riguardano le due opere, rispettivamente 950 milioni (per la prima fase) e 428 milioni, alla presenza del ministro degli Interni Luciana Lamorgese. "Sono a livelli di progettazione più o meno simili - spiega Signorini -. La parte di Fincantieri è già aggiudicata, la diga contiamo di aggiudicarla entro giugno. Per quanto riguarda la durata dei lavori, la prima fase della diga, la più importante, dovrebbe essere completata da cronoprogramma del Pnrr nel 2026. Il ribaltamento Fincantieri può anche essere pronto già nel 2025". Per quanto riguarda gli occupati impegnati nei cantieri non c'è ancora un numero preciso. "Abbiamo una stima complessiva per tutto il Programma straordinario di investimenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di 30 mila persone per 5 anni, con una media annuale di 5 mila. Queste due opere saranno intorno alle 10 mila come coinvolgimento complessivo nel quinquennio". Signorini spiega che con queste opere "Genova espande la sua accessibilità". "Digitalizzazione e automazione sono cose belle ma bisogna pensare anche al lavoro - sottolinea -: l'espansione del cantiere navale ci consentirà di averne tanto". (ANSA).