Nautica: Lamorgese, su marittimi yacht faremo il possibile

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Il problema della sentenza della Corte di giustizia europea sulla gestione del personale marittimo che arriva in Italia via terra, sentenza che limita a 90 i giorni di permanenza degli equipaggi di provenienza extra Ue. Una norma che sta portando gli yacht a preferire le soste nelle vicine Francia e Spagna "è un problema molto sentito. Lo stiamo approfondendo, ma tutto quello che si potrà fare per non creare disparità di trattamento con altre situazioni portuali alla luce della sentenza della Corte da parte mia verrà fatto e anche nell'immediatezza". (ANSA).