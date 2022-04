Gdf trova e chiude centro massaggi, era casa appuntamenti

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - I Finanzieri del Comando Provinciale della Spezia hanno individuato e sequestrato un centro di massaggi orientali trasformato in una casa di appuntamenti a luci rosse. I titolari del centro, due coniugi cinesi di 41 e 45 anni sono stati sottoposti alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'attività, pubblicizzata anche su diversi siti internet, non è passata inosservata ai militari del Gruppo della Spezia che nel corso di un'ordinaria attività d'Istituto hanno individuato un avventore del centro massaggi al quale non era stato rilasciato lo scontrino. Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo poco prima aveva ricevuto una prestazione sessuale a pagamento. E' stata avviata una indagine sul centro massaggi durante la quale sono state accertate 'sedute' condotte da giovani donne per le quali venivano pagati dai 70 ai 130 euro. Nel centro massaggi è stata trovata una stanza adibita ad abitazione e probabilmente destinata a far dimorare a rotazione le ragazze. (ANSA).