Fiom Cgil, prime aperture Hi-Lex ma trattativa vada avanti

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - "Mentre i lavoratori manifestavano in sciopero in centro città, la trattativa, in salita, ha prodotto la riduzione degli esuberi da 22 a 14. Il risultato è un primo segnale di inversione di tendenza che però non soddisfa ancora la Fiom Cgil e i lavoratori che, nella giornata di ieri hanno effettuato altre 8 ore di sciopero per un totale di 48 ore da inizio vertenza". Lo scrivono in una nota le segreterie Fiom Cgil Genova e Tigullio, a commento del risultato dell'incontro avvenuto mercoledi scorso in Confindustria a Genova tra Hi-Lex, sindacati e Regione Liguria sulla procedura di licenziamento collettivo per 22 lavoratori.

"L'azienda lavora a pieno regime e altre commesse sono in procinto di arrivare, sebbene in tempi più lunghi di quanto precedentemente preventivato - prosegue la nota -. La Fiom Cgil auspica che la trattativa prosegua nel solco delle aperture riscontrate mercoledì ma, perché questo avvenga, serve più tempo. Il tavolo aperto con la Regione non può limitarsi a un confronto tecnico, ma deve prevedere un confronto politico con tutti gli assessorati interessati che possa contribuire a creare le condizioni per arrivare a un accordo sindacale a tutela delle maestranze coinvolte e della tenuta del tessuto produttivo del territorio". (ANSA).