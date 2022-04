Cantieri autostrade: code sul nodo ligure

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Code sul nodo autostradale ligure.

In A10 coda di 2 km in aumento tra Albisola e Varazze per lavori. Chiuso il casello di Arenzano in entrata verso Ventimiglia per i lavori in galleria. in A12 coda di 3 km tra Genova Nervi e Recco sempre per lavori e coda in A26 Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per i cantieri.

(ANSA).