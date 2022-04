Una fontana celebra il Palio del Golfo della Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 APR - Celebra il Palio del Golfo la fontana che il porto della Spezia realizzerà su Largo Fiorillo, rotonda che conclude la passeggiata a mare della città e su cui si affacciano la Capitaneria di Porto e la stazione crocieristica. Tredici pale in acciaio, una per ognuna delle tredici borgate, da Porto Venere a Tellaro, che partecipano alla sfida remiera che si tiene la prima domenica di agosto. I manufatti rifletteranno i movimenti dell'acqua, rilanciati da una sfera a specchio, anch'essa d'acciaio, installata al centro.

"È una nuova tappa del miglioramento del rapporto tra il porto e la città e tra la città ed il mare. Il suo acciaio rappresenterà la celebrazione del Palio per i prossimi cento anni", dice Mario Sommariva, presidente Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. "Un'opera suggestiva che racchiude in sé la fatica, la gioia e le emozioni che il Palio del Golfo trasmette", sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini.

A disegnare l'opera l'architetto Enrico Pontello, friulano che lavora a Zurigo nello studio di Santiago Calatrava. "L'ho pensata in dialogo con la Cattedrale di Cristo Re, spero sia apprezzata dagli spezzini e dai turisti", ha detto l'autore.

Presentato infine il logo Blue Festival, contenitore che raccoglierà le iniziative culturali legate al Palio del Golfo.

"Vogliamo diventi un evento di richiamo internazionale - ha detto Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate - e traguardiamo già all'edizione del 2025, quella del centenario". (ANSA).