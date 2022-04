Tir si ribalta in A10, fino a 9 km di coda

Un autoarticolato che trasportava carbone si è ribaltato in A10 tra Arenzano e Genova Pra', nei pressi di Vesima. L'incidente, verso le 5.30, è avvenuto in maniera autonoma e sul posto si è formata una coda che ha raggiunto i 9 km in direzione Genova tra Cogoleto e il bivio A10/A26. Il tratto autostradale è stato chiuso e poi riaperto per far transitare su una sola corsia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118 e i tecnici di Autostrade. L'autista è illeso.

L'autoarticolato, ribaltandosi a sversato gasolio sulla carreggiata.