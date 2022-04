Regione Liguria, 24 mln di investimenti con Fondo Strategico

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Circa 24 milioni di euro del Fondo Strategico 2022-2023 sono stati stanziati dalla Regione Liguria per interventi riguardanti nuove infrastrutture, la difesa del suolo, l'ambiente, la rigenerazione urbana e gli impianti sportivi in numerosi Comuni liguri. Il piano d'investimenti è stato presentato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori regionali Simona Ferro (Sport), Giacomo Giampedrone (Infrastrutture) e Marco Scajola (Urbanistica) a fine Giunta.

Alle infrastrutture andranno circa 12,7 milioni di euro così ripartiti: 4.8 milioni alla Spezia, 3.3 a Genova, oltre 2 milioni a Savona e quasi 2.5 milioni a Imperia. Stanziati 2 milioni di euro per la qualità dell'aria nei Comuni di Genova e Spezia. Finanziato inoltre nello spezzino un intervento di difesa del suolo sul torrente Parmignola con oltre 2 milioni di euro. A Genova finanziata con 1.6 milioni di euro la realizzazione della nuova banchina F del Waterfront di Levante, che ospiterà il gran finale della Ocean Race nel 2023. Alla rigenerazione urbana di 17 Comuni liguri andrà 3,1 milioni di euro. Prevista una serie di interventi sull'impiantistica sportiva ligure su tutto il territorio finanziati con lo stanziamento di 2,2 milioni di euro. Tra i vari progetti finanziate con 2,7 milioni di euro a Framura la ciclovia tirrenica Framura-raccordo intermodale stazione Fs e la realizzazione del sottopasso ferroviario in località Chiama, 900 mila euro a Vernazza per la riqualificazione della viabilità comunale nel centro storico, 1,4 milioni a Ronco Scrivia per il ponte sul torrente Scrivia tra via delle Piane e via Pietrafaccia. "E' una mole imponente di risorse per infrastrutture, interventi di riqualificazione urbana e sugli impianti sportivi su tutto il territorio", sottolinea Toti.

