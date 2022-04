Da Pnrr 12 milioni per riforestazione città metropolitana Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Il Ministero per la Transizione Ecologica ha previsto un finanziamento di circa 12 milioni per la Città Metropolitana di Genova per interventi di rimboschimento per contrastare l'inquinamento atmosferico, l'impatto dei cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, migliorando la qualità della vita. Si tratta di 12 milioni per il triennio 2022-2024 per piantumare circa 300.000 piante in 270 ettari. "Un intervento imponente che potrebbe rimboscare aree urbane ed extra urbane del territorio paragonabili a quasi 400 campi di calcio" spiega una nota.

La strategia è mettere a dimora mille piante per ettaro individuando specie coerenti con la vegetazione locale. I progetti possono raccogliere interventi su Comuni diversi purché raggruppati da obiettivi e strategie condivise. La superficie minima di un progetto varia tra 30 ettari(per città, piccole città e sobborghi e 50 ettari per i comuni rurali. Le superfici si possono raggiungere con il contributo di più aree distinte, anche non contigue.

Per ottenere il finanziamento ogni Comune dovrà avere la disponibilità giuridica dei terreni e presentare un progetto alla Città Metropolitana, la quale inoltrerà i progetti ricevuti al Ministero.

I primi progetti, presentati nel 2022 per conseguire il target Pnrr, devono essere realizzati secondo uno specifico cronoprogramma che preveda la messa a dimora delle piante entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Il progetto deve essere curato da un gruppo interdisciplinare composto da esperti forestali, ambientali e agronomi, e deve essere sottoscritto da un agronomo. La Città Metropolitana sta predisponendo un accordo quadro con agronomi e professionisti ambientali.

Tra le aree idonee quelle destinate alla rigenerazione urbana, le ex aree industriali e commerciali, quelle degradate come discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, le aree agricole non più inserite nel processo produttivo e le aree di proprietà lungo i corsi d'acqua, infine le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di eventi accidentali come incendi.

I progetti devono essere presentati entro il 15 maggio.

(ANSA).