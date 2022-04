Crociere: Costa torna a Genova con 45 toccate nel 2022

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - "Con Costa Firenze, torniamo a Genova da oggi. Un ritorno importante a casa, con 45 toccate nel 2022 e una conferma di continua crescita per il 2023 quando avremo Costa Toscana protagonista. In due anni portiamo a Genova le due navi più nuove della nostra flotta, a conferma del nostro impegno e della nostra volontà di un percorso di crescita con e per la città". Mario Zanetti, direttore generale di Costa crociere, spiega così, a bordo di Costa Firenze che debutta oggi a Genova, la ripartenza nel capoluogo della compagnia dopo che nel 2021 e nel 2020 c'erano state solo poche toccate, per via dell'emergenza Covid. Nel corso del 2022 Costa Firenze farà scalo ogni giovedì a Genova sino a fine novembre 2022 e dal 13 novembre sino a fine anno, anche Costa Luminosa sarà a Genova tutte le domeniche. Nel 2023 Costa prevede un'ulteriore crescita della sua presenza a Genova, grazie all'arrivo, tutti i venerdì da aprile a novembre, di Costa Toscana. Tornana anche le crociere "in libertà", in tutte le destinazioni, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali, senza più la necessità della "bolla" che preservava da contatti con l'esterno, sia in autonomia, scendendo dalla nave per conto proprio. "E a breve speriamo che l'aggiornamento dei protocolli permetta ulteriori rilassamenti e quindi si possa avvicinare ancora un po' alla crociera come la conosciamo e come ha avutro successo nel mondo" spiega Zanetti a margine del convegno sul futuro crocieristico che si svolge proprio a bordo di Costa Firenze: "Il futuro del turismo crocieristico e il "modello Genova". (ANSA).