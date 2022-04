Portofino, oggi la prima nave da crociera della stagione

(ANSA) - PORTOFINO, 06 APR - C'è fermento nella Piazzetta dei vip di Portofino. A primavera il celebre borgo rinasce e si prepara per la stagione. Quella crocieristica è iniziata oggi con l'arrivo della prima delle 96 navi che hanno chiesto di fare scalo nel borgo ligure da qui fino a ottobre. La Azamara Pursuit da questa mattina ha sbarcato con i tender i suoi 300 passeggeri circa che per tutto il giorno hanno visitato il levante ligure.

"Oggi siamo contenti perché accogliamo i primi crocieristi della stagione, è un comparto che con la pandemia è mancato fortemente - dichiara Giorgio D'Alia, vicesindaco di Portofino - Abbiamo tante attese per la stagione 2022 e speriamo di assistere a un vero e proprio boom turistico a cominciare con le Regate di Primavera a cura dello Yacht Club Italiano in programma dal 22 al 25 aprile 2022". (ANSA).