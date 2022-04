Peste suina: cinque nuovi casi, il totale sale a 88

(ANSA) - TORINO, 06 APR - L'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha riscontrato cinque nuovi casi di peste suina, quattro dei quali in Piemonte, e uno in Liguria. Salgono così a 88 le positività accertate nell'area colpita a cavallo fra le due Regioni a partire dal 27 dicembre scorso: 55 per ritrovamenti in Piemonte, 33 in Liguria.

I quattro casi piemontesi sono stati individuati in provincia di Alessandria: due a Molare (quattro i positivi da quando è iniziata l'emergenza), uno a Ovada (ottava positività) e Silvano d'Orba (terza). Il caso ligure è stato scoperto in provincia di Genova a Ronco Scrivia (sesto caso). Oltre ai sei casi di carcasse infette trovate a Ronco Scrivia, le altre, in Liguria, sono state scoperte a Rossiglione (9), Mignanego (5), Isola del Cantone (5), Genova, Campomorone, Busalla (1), Campo Ligure (5).