Estate: Scajola, per le spiagge via le norme anticovid

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Dopo due anni di distanziamento anche sulle spiagge, si torna all'antico e per l'estate 2022 si ripristinano le condizioni del 2019 quando ancora non era scoppiata la pandemia. Lo ha deciso l'ordinanza del ministro della Salute che è stata illustrata dall'assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola nel corso di un incontro in Regione con le Associazioni dei balneari.

"Questa sarà l'estate della ripartenza - ha detto Scajola - Non siamo più nello stato di emergenza quindi verranno superati alcuni vincoli come il distanziamento, ma sarà tuttavia importante che negli stabilimenti balneari ci sia sempre e comunque un'attenzione agli accessi e il mantenimento di tutte le misure per garantire l'igienizzazione degli spazi e degli strumenti come ombrelloni e sdraio".

Per una maggiore informazione l'assessore invierà a tutti i Comuni costieri e alle associazioni di categoria l'ordinanza.

"Serve la massima informazione possibile - ha detto Scajola - sia per gli operatori che gli amministratori locali per fare in modo che l'estate 2022 sia un estate sicura e di qualità e siano garantite le informazioni sulle norme comportamentali previste anche dalle linee guida del Ministero". (ANSA).