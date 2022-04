Chiavari, nasce l'Albo delle Botteghe storiche

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Nasce l'Albo delle botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio di Chiavari. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamani all'Auditorium San Francesco tra Segretariato regionale per la Liguria del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, Comune di Chiavari, Camera di Commercio di Genova e associazioni di categoria di commercio e artigianato del territorio.

"Abbiamo sottoscritto un documento che testimonia l'importanza delle botteghe storiche sul nostro territorio - ha detto Silvia Stanig, vicesindaco facente funzioni di sindaco di Chiavari -, un patrimonio da preservare perché carico di grande valore storico-artistico, culturale e commerciale". Le botteghe storiche e la rigenerazione dei centri urbani "sono fattori decisivi per il turismo, motore fondamentale dell'economia dei prossimi anni - ha sottolineato Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio Genova -. La firma di oggi a Chiavari è un passo importante: la Liguria è nei primissimi posti in Italia per le botteghe storiche". Secondo Manuela Salvitti, segretario generale del Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero della Cultura "l protocollo ha un'importanza strategica a livello territoriale, all'interno del progetto generale di salvaguardia delle botteghe storiche. Proseguiamo un percorso virtuoso iniziato con Genova che ha coinvolto tutti gli istituti del Ministero, la Soprintendenza Archivistica e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il risultato di oggi rappresenta un punto di arrivo e di ripartenza, che testimonia quanto sia importante lavorare in sinergia". (ANSA).