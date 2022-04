Alla Spezia un cimitero per gli animali d'affezione

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Inaugurata alla Spezia la sezione dedicata agli animali d'affezione del cimitero urbano dei Boschetti. Qui sarà possibile per i cittadini inumare le spoglie dei propri animali domestici, purché non abbiano una stazza superiore ai novanta chilogrammi. Uno spazio all'interno del cimitero degli animali ha un costo di 140 euro per cinque anni. "Nel rapporto con gli animali cerchiamo spesso un senso alla nostra vita e in questa area del camposanto si potrà estendere questo rapporto nel tempo", ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini.

È inoltre possibile ottenere l'inserimento delle ceneri di un animale nel tumulo insieme alla salma del proprietario, con costo maggiorato del 10% rispetto a quello della concessione, e nella stessa urna cineraria con una maggiorazione del 25%. Il cimitero degli animali sarà decorato con un'opera creata dagli studenti del liceo artistico Cardarelli. Nella provincia spezzina, che conta circa 220 mila abitanti, i soli cani censiti sono quarantamila. (ANSA).