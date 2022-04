777 Partners verso acquisto Red Star Paris

(ANSA) - GENOVA, 06 APR - Si allarga sempre di più la famiglia calcistica di 777 Partners, la società finanziaria americana che da settembre è proprietaria del Genoa. Dopo Genoa, Vasco Da Gama in Brasile e Standard Liegi in Belgio il gruppo americano sta concludendo infatti l'acquisto della società francese Red Star Fc Paris. Fondata da Jules Rimet nel 1897 la Red Star è di fatto la terza squadra della capitale transalpina e attualmente milita in terza serie (la serie C italiana).

"È un vero piacere per 777 Partners far parte della storia del Red Star FC. Il club ha un'identità unica nel mondo del calcio ed è un onore aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. In qualità di custode della storia del club, Patrice Haddad (presidente Red Star) ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare al suo fianco per continuare a sviluppare il club - ha spiegato Josh Wander, cofondatore di 777 Partners -. Non vediamo l'ora di finalizzare la sua acquisizione e lavorare fianco a fianco con tutti i nostri partner e sostenitori per mettere a frutto questa esperienza per tutti coloro che hanno nel cuore il Red Star FC".

