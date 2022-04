Nasce Liguria Musica, Carlo felice porta le note in luoghi sacri

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - Un tavolo di lavoro coordinato dalla Regione fra i Comuni liguri interessati e il teatro Carlo Felice. Questo il progetto per dar vita a una rassegna dal titolo 'Liguria Musica'. L'iniziativa è stata presentata dal governatore Giovanni Toti, l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo, il sindaco di Genova Marco Bucci e il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi. Il cartellone, ancora da definire, partirà venerdì con un concerto alle 21 nella Chiesa del Gesù a Genova che sarà poi replicato sabato nella Cattedrale di Oneglia e domenica in quella di Spezia. Il programma, affidato alla bacchetta di George Petrou sul podio dell'Orchestra del Teatro prevede la Sonata VI da 'Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce' di Haydn, il Concerto n.5 per violino e orchestra di Mozart, solista Giovanni Andrea Zanon e la Sinfonia 49 'La Passione' ancora di Haydn. L'ingresso è gratuito.

"Attraverso la musica portata in scena da un'eccellenza come il Carlo Felice, la Liguria si mostra capace di esprimere sul piano culturale le sue tradizioni - ha detto Toti - Il tavolo di Liguria Musica accrescerà l'offerta e permetterà di scoprire i luoghi più sacri del nostro territorio".

"I concerti che stiamo presentando valorizzano la musica musica e i luoghi dell'arte in un momento pasquale", ha detto Cavo.

La Fondazione Teatro Carlo Felice "si fa epicentro di un'iniziativa culturale di ampio respiro che porterà ogni realtà coinvolta al centro di un grande progetto artistico", ha detto Bucci.

I concerti, ha spiegato Orazi "sono prodotti nell'ambito dell'attività ordinaria del Teatro, in sintonia con gli obiettivi della mission della Fondazione come la determinazione ad arricchire il territorio di appartenenza con proposte di alto profilo musicale in accordo con le esigenze del territorio e in linea con gli indirizzi della Regione". (ANSA).