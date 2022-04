Covid: in Liguria in calo positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - In calo, in Liguria, i positivi e gli ospedalizzati per covid. I positivi sono 17165, 322 in meno e gli ospedalizzati sono 258, 5 in meno. Di questi 8 sono in terapia intensiva (uno non è vaccinato). I nuovi positivi sono 1979 a fronte di 14258 tamponi 82841 molecolari e 11417 test antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 13,87%. I nuovi casi sono emersi 1000 nell'area di Genova, 333 nello Spezzino, 278 nel Savonese, 185 nel Tigullio, 174 nell'Imperiese, 9 non sono residenti in Liguria. I morti sono 6: avevano età comprese tra i 59 e i 94 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5213.

