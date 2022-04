Cc arrestato per violenza e molestie torna libero

(ANSA) - GENOVA, 05 APR - E' tornato in libertà il carabiniere, ai domiciliari dal 17 febbraio scorso, che viene accusato da quattro giovani donne di molestie e maltrattamenti avvenuti all'interno di un bar di Carrara (Massa Carrara), di proprietà della sua famiglia. Il gip ha disposto oggi la liberazione del carabiniere, che è in servizio in una caserma dello Spezzino, "ritenuto che le esigenze cautelari in vigore risiedano anche nel pericolo di inquinamento probatorio". Il gip ha considerato che, a seguito dell'incidente probatorio, conclusosi il 4 aprile, dove sono state cristallizzate le dichiarazioni delle persone offese, "appare venuto meno il pericolo di inquinamento" delle prove "che giustificava il mantenimento della misura cautelare".

Il gip ha disposto il divieto per il carabiniere di recarsi nel locale dove presumibilmente sono avvenute le molestie e non potrà né avvicinare le ragazze - dovrà tenersi a una distanza di almeno 200 metri -, né contattarle in nessun modo e con nessun mezzo di comunicazione (ANSA).