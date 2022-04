Casinò Sanremo: 12 lavoratori appalto ristorazione a rischio

(ANSA) - SANREMO, 05 APR - Il Consiglio comunale di Sanremo ha approvato, ieri sera, all'unanimità, un ordine del giorno con il quale "impegna il sindaco e la giunta comunale presso il cda del casinò di Sanremo, affinché vengano intraprese le azioni volte alla tutela, per quanto possibile, dei livelli occupazionali dei lavoratori del ristorante". La vicenda riguarda il nuovo appalto per il servizio di bar e ristorazione della casa da gioco, attualmente gestito dalla "Elior", in scadenza il prossimo 7 aprile. Il cda del casinò ha manifestato l'intenzione di lasciare fuori i due ristoranti (Biribissi e Roof Garden) aprendoli all'occorrenza con servizio di catering, rinnovando l'appalto solo per i tre bar e il bistrot, mettendo così a rischio il futuro occupazionale di 12-14 lavoratori per altrettante famiglie. Nel Consiglio monotematico di ieri sul Casinò, davanti a una delegazione di una ventina di dipendenti della casa da gioco e sindacalisti della Fisascat-Cisl, la minoranza (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Liguria Popolare) ha proposto un ordine del giorno per tutelare il futuro occupazionale dei lavoratori dei due ristoranti, ma la maggioranza - con promotori i consiglieri: Marco Viale (Sanremo al Centro) e Giorgio Trucco (Pd) - ne ha riscritta una, più o meno uguale, inserendo la clausola "per quanto possibile". A preoccupare lavoratori e minoranza è la mancanza di una seria strategia aziendale volta a rilanciare la casa da gioco, senza ulteriori tagli, come quello della roulette al pomeriggio, dal lunedì al giovedì, che tanta discordia ha creato negli ultimi mesi. (ANSA).