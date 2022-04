Alassio rifà la spiaggia, arrivata la draga che pesca la sabbia

(ANSA) - ALASSIO, 05 APR - Ha preso il via il ripascimento della spiaggia di Alassio. Davanti al litorale è arrivata la nave Gino Cucco per il dragaggio: il primo step è stato quello di portare al largo il tubo per far confluire la sabbia sul litorale, poi la nave si è spostata davanti alla Cappelletta per la prima operazione di dragaggio delle sabbie dal fondale.

"Faremo cinque o sei carichi al giorno", dicono gli addetti ai lavori. Ogni carico è di circa 1000 metri cubi di sabbia. "I lavori inizieranno come lo scorso anno da ponente e termineranno intorno al 15 giugno - spiega Rocco Invernizzi, assessore comunale ai Lavori Pubblici - Insieme alle associazioni dei balneari abbiamo stabilito di disegnare, di volta in volta, aree di cantiere più limitate e di stendere subito la sabbia, in modo da poter consegnare l'area ai concessionari per l'allestimento degli stabilimenti balneari".

Da anni la Città del Muretto lotta per salvare il proprio litorale dalle correnti marine, per questo lo scorso anno ha dato il via a un ripascimento strutturale. Intervento necessario anche per proteggere l'abitato danneggiato dalle mareggiate degli anni passati. L'intervento è finanziato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile con 5 milioni. "Ricordo lo stato della spiaggia un anno fa, quando sono iniziati i lavori - commenta il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - Quel primo intervento ha portato già un risultato evidentissimo: la spiaggia è visibilmente aumentata sia nella parte emersa, sia in quella sommersa. E quest'anno riverseremo ulteriori 120 mila metri cubi di sabbia a protezione dell'abitato. Ringrazio l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone perché ci ha già assicurato il finanziamento per il proseguo degli interventi". L'obiettivo a lungo termine è quello di allungare il molo Ferrando bloccando il flusso delle sabbie verso levante: "Questo - conclude Melgrati - ci consentirà, anno dopo anno, di restituire quella spiaggia per cui Alassio è celebre". (ANSA).