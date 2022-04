Minacce e revenge porn dopo la fine della relazione, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Una escalation di minacce, persecuzioni e infine di ricatti sessuali. Tutto perché lei lo aveva lasciato. L'uomo, 42 anni, è stato arrestato dalla polizia ed è stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di stalking, violazione di domicilio e revenge porn.

I due si erano conosciuti su internet lo scorso anno e avevano iniziato una relazione poi finita a gennaio. A fine febbraio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di Cornigliano, l'uomo si era presentato a casa della ex scavalcando la recinzione del giardino e, dopo un breve dialogo a distanza, aveva cominciato a prendere a calci la porta. Era uscito e, salito a bordo della macchina, aveva inserito la retromarcia e si era scagliato contro il cancello sventrandolo. La scena era stata "immortalata" dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della donna. Dalle indagini è emerso che l'uomo, spesso ubriaco, negli ultimi due mesi l'aveva contattata ripetutamente con telefonate e messaggi, offendendola e minacciandola, anche con foto di una pistola. La donna lo aveva ritrovato più volte sotto casa, dentro il giardino. Una volta si era ferito di proposito e aveva passato la notte dentro la macchina della ragazza. Negli ultimi giorni aveva anche pubblicato sul suo status di WhatsApp delle foto intime che la ex gli aveva mandato durante la loro relazione. Tutti questi elementi hanno portato il pm a chiedere i domiciliari per l'uomo. (ANSA).