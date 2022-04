Libri: Alex deluso dal Far West, ma diventa amico di Bill Hickok

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Anni Cinquanta. Al quattordicenne genovese Alex viene rivelato che il massimo dei suoi sogni, quello di poter vivere da protagonista l'epopea del West, diventerà realtà. Ma la felicità di questo orfano della seconda guerra mondiale, ospite di un orfanatrofio di Genova, non durerà a lungo, perché Alex, ritrovatosi d'incanto in America, si renderà subito conto di quanto la vita negli sconfinati territori della Frontiera sia diversa da quella che aveva conosciuto grazie ai libri, ai fumetti e ai film western.

E' la trama di "Il mio Amico Bill", edizioni Liberodiscrivere, ultimo romanzo del giornalista e scrittore ligure Sandro Sansò.

La disillusione di Alex è brutale. Là nell'amato West non trova gli eroi in difesa dei deboli, "non c'è il bravo cow boy che sposa la maestrina, dopo aver ucciso il cattivo o l'indiano (che sono la stessa cosa) - spiega l'autore -, là vige una sola legge, quella della violenza, del sopruso e della sopraffazione, là ci sono solo fuorilegge o ubriaconi analfabeti e puzzolenti".

Per fortuna ci sono delle eccezioni. Oltre alla coppia che lo adotterà, Alex avrà modo di conoscere Wild Bill Hickok, del quale finirà per scrivere la biografia che, al di là delle licenze romanzesche, manterrà intatte le componenti principali della vita e della morte del più famoso uomo di legge della Frontiera. (ANSA).