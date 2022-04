Genova, via a Festival compositori 'La Classica'

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Turismo e musica, un legame che unisce due passioni e di cui Genova è tradizionalmente un punto di riferimento internazionale. A ribadirlo è la 16/a edizione del Festival del Compositore 'La Classica', organizzata dall'associazione culturale Liguria Eventi con l'assessorato allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale, che quest'anno amplia il coinvolgimento a conservatori e istituti musicali stranieri dopo che già nel passato si erano esibiti 54 compositori e 400 tra orchestrali e solisti provenienti da Argentina, Svizzera, Giappone e Gran Bretagna. Oltre alla Fondazione del Teatro Carlo Felice, al progetto collaborano Fondazione Ducale e giovani orchestrali del Conservatorio Niccolò Paganini. Il Festival del Compositore, dalle caratteristiche uniche in Liguria e fra i pochi in Italia, si svolgerà l'11 aprile a Palazzo Ducale e il 30 aprile al Carlo Felice.

"Sono particolarmente lieta della collaborazione avviata con il Festival del Compositore, un appuntamento consolidato e di alto livello musicale che dà lustro a Genova, città da sempre espressione di talenti musicali. Gli appuntamenti saranno occasione per apprezzare composizioni inedite ed esecuzioni virtuose - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero -. Il turismo musicale per i suoi grandi numeri, l'alta qualità e le prospettive che può offrire, è al centro dei nostri programmi.

Su questo aspetto ci stiamo impegnando con grande attenzione e il nostro coinvolgimento in iniziative nazionali e internazionali sarà sempre più grande. L'attrattività turistica di Genova ha un grande potenziale e le sue caratteristiche storico-culturali la rendono meta ideale degli appassionati di concerti di tutto il mondo che ruota attorno alla musica. Noi in questo ambito siamo già attivi e pronti per sviluppare un futuro pieno di interessanti sorprese". I compositori protagonisti di questa edizione sono Massimiliano Damerini, Roberto Tagliamacco, Andrea Lumachi e Matteo Camponero che presenteranno i loro brani in prima esecuzione assoluta con l'orchestra cameristica Paganini Ensemble diretta da Eliano Calamaro (ANSA).