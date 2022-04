EdiliziAcrobatica sbarca nel Principato di Monaco

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - EdiliziAcrobatica è sbarcata nel Principato di Monaco aprendo una nuova società: EdiliziAcrobatica Monaco s.a.m., in partnership con altre due società. L'azienda ligure prosegue nella strategia di crescita in Italia e all'estero, rilanciata anche in occasione della presentazione del bilancio a fine marzo. Specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi e altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext growth Milano e Parigi, EdiliziAcrobatica detiene la quota di maggioranza, il 60%, della nuova realtà, con la monegasca Engeco, attiva nelle costruzioni e nello sviluppo immobiliare, al 30% e G.B. Par, holding di investimento e partecipazioni italiana riconducibile alla famiglia Borromeo Arese al 10%. "Non è stata certo una scelta casuale - ha commentato Riccardo Iovino ceo e fondatore di EdiliziAcrobatica spa -. Le caratteristiche dell'insediamento urbano di Monaco, sono infatti tali da risultare ideali per interventi snelli, rapidi e leggeri come quelli che il know-how di EdiliziAcrobatica può assicurare. Inoltre, il nostro modello di business, rivelatosi perfettamente replicabile e scalabile ovunque, sia in Italia che in Francia e Spagna dove siamo presenti con diverse aree di intervento, ben si presta a una ulteriore duplicazione di successo anche nel territorio monegasco". (ANSA).