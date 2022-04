Edilizia: Confapi, nuove norme sui bonus hanno stoppato i crediti

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - "I cambiamenti normativi con la scusa di contrastare le frodi hanno generato la paralisi dei crediti legati ai bonus edilizi, in primo luogo al cosiddetto 'bonus facciate'. Questa problematica deve essere risolta tempestivamente altrimenti ci saranno conseguenze per tutti gli stakeholders del comparto edile, per numerose imprese e per tanti cittadini". A lanciare il grido d'allarme è il presidente di Aniem Liguria Fortunato Capogreco che ha fatto il punto sulle criticità che vive il mondo dell'edilizia con le ultime novità normative legate ai superbonus. Al centro delle preoccupazioni del comparto, infatti, c'e la mancanza di liquidità causata dalle difficoltà di cessione del credito per il Bonus Facciate 90% e Ecobonus 110%, che sta paralizzando il mondo dell'edilizia. La Liguria, infatti, è terz'ultima come interventi sul super bonus 110% nonostante abbia un patrimonio edilizio molto datato (prima in Italia per patrimonio costruito prima del 1980) e di conseguenza gli interventi sono stati focalizzati principalmente sul bonus 90%, al quale sono legate la stragrande maggioranza delle problematiche di cessione credito. Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposte non hanno ancora riaperto la possibilità alle aziende dell'edilizia di cedere credito, spiegano, e la maggior parte delle banche non sono più disponibili a farlo. Tutto questo comporta una paralisi di un settore che di fatto dovrebbe essere tra quelli trainanti con le risorse del Pnrr in arrivo per lo sviluppo di Genova ed invece risulta essere tra quelli in più grande sofferenza. La richiesta, quindi, è quella di un intervento del governo che possa sbloccare la situazione. "In questo contesto è impensabile prevedere nuovi cantieri legati al super bonus 110 o appalti legati al Pnrr - prosegue Capogreco - chiediamo che si ricreino le condizioni del vendere il credito per poter proseguire i cantieri e rispettare gli impegni contrattuali presi con i clienti. Ci sono tante imprese in questa situazione e moltissimi appalti che rischiano di non essere portati a termine. I cantieri già adesso sono rallentati - conclude - e si rischia il blocco completo fino a quando le aziende non riusciranno a vendere questi crediti". (ANSA).