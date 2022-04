Sampdoria-Roma 0-1

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Massimo risultato con il minino sforzo per la Roma, che vince a Genova contro la Sampdoria grazie ad un gol nel primo tempo di Mkhtaryan. Per i giallorossi si tratta del decimo risultato utile consecutivo, e il quarto successo nelle ultime cinque partite che vale il quinto posto in solitario. Alla Sampdoria non è bastato un secondo tempo arrembante per recuperare il gol: poco lucidi in attacco, i giocatori blucerchiati si sono spesso rivelati inconsistenti contro una Roma attenta a controllare senza troppo affanno consapevole della propria forza. Al 27' il gol che vale la gara.

Pellegrini lancia Zalewski a sinistra, l'italo-polacco serve in mezzo un cross teso su cui si avventa Abraham, Colley lo anticipa ma il pallone rimane in area e Mkhtaryan lo raccoglie battendo Audero. Si attende la replica della Sampdoria che però non arriva. (ANSA).