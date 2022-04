Per Storia in piazza oltre 15 mila presenze al Ducale di Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Sono stati oltre 15 mila i partecipanti a La Storia in piazza con incontri, conferenze, reading e laboratori dedicati al tema "Raccontare la Storia". A Luciano Canfora - uno dei curatori insieme a Franco Cardini - il compito di chiudere la rassegna parlando di Storia e verità. La prossima edizione - che è in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 - avrà come tema "La Storia segreta" e, oltre a Luciano Canfora e Franco Cardini, avrà come curatrice anche Anna Foa.

«In epoca di riflusso, politico e ideologico - sostiene Luciano Canfora - lo studio della Storia è stato marginalizzato. Il fatto che si continui a promuovere iniziative di largo utilizzo senza scadere nella banalità è l'antidoto più importante al declino dell'insegnamento scolastico di questa disciplina.

Abbiamo di anno in anno individuato tematiche che fossero non solo sostanziose, ma anche legate ad anniversari, a grandi avvenimenti. L'anno prossimo il tema individuato, in accordo con i collaboratori, è "La Storia segreta", cioè quello sguardo che va oltre la superficie degli avvenimenti».

«Il successo di questa edizione, non scontato, - commenta la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, Serena Bertolucci - ci rende particolarmente orgogliosi, ma soprattutto fiduciosi nel futuro e nei frutti che la condivisione nella storia e del patrimonio culturale materiale e immateriale farà maturare in termini di consapevolezza, cittadinanza, accessibilità, integrazione e crescita sociale».

Quattro giorni con oltre 60 conferenze, 4 tra spettacoli e reading, 2 mostre, una serata di cinema e tante attività e i laboratori didattici, con più di 30 scuole collegate in streaming da tutta Italia. (ANSA).