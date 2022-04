Covid: calano i positivi, 2 ospedalizzati in più e 2 morti

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Calano i positivi al covid in Liguria. Sono 17632, 227 in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 1001 a fronte di 6981 tamponi (1765 molecolari, 5216 test antigenici). Il tasso di positività è al 14,48%, in linea con la media nazione che lo fissa a 14,8%. Ci sono però due ospedalizzati in più rispetto alle ultime 24 ore. I ricoverati sono 260, di cui 9 in terapia intensiva (uno non è vaccinato). I nuovi casi sono 439 nell'area di Genova, 223 nello Spezzino, 141 nel Savonese, 118 nell'Imperiese, 87 nel Tigullio, 3 sono cittadini non residenti in regione. E' La Spezia la provincia dove il virus pare circolare di più tanto è che i positivi complessivi nello Spezzino sono tornati sopra quota tremila, sono 3068. I morti sono due, due uomini di 63 3 86 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5206. I guariti sono 1236. In isolamento domiciliare ci sono 17361 persone, 228 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 942.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 233 vaccini di cui 2 proteici (ANSA).