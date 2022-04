Tifosi Genoa al 'Signorini' per salutare la squadra

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - Clima di festa e da stadio questa mattina per la riapertura ai tifosi genoani dopo oltre due anni di chiusura del centro sportivo Signorini. In centinaia hanno affollato la nuova gradinata che fiancheggia il rinnovato terreno di gioco inaugurato appena pochi giorni prima dell'inizio della pandemia. Cori, striscioni e fumogeni hanno accompagnato la prima mezz'ora di allenamento con la squadra che è stata accolta da un vero e proprio boato. I giocatori hanno salutato i tifosi, saltando ai loro cori e il tecnico Blessin si è lanciato poi in una corsa con scivolata finale sotto la gradinata.

La seduta è poi proseguita a porte chiuse in vista del posticipo di lunedì quando i rossoblù saranno impegnati a Verona dove , al momento, troveranno sicuramente almeno 2200 tifosi rossoblù tanti quanti i tagliandi venduti nel settore ospiti.

