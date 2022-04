Spezia-Venezia 1-0: Gyasi regala mezza salvezza

(ANSA) - SPEZIA, 02 APR - Lo Spezia supera il Venezia 1-0 nel primo anticipo della 31/a giornata. A decidere il match è una rete di Gyasi in pieno recupero. Un gol pesantissimo che consente alla formazione allenata da Thiago Motta di portarsi a +10 sulla zona retrocessione.

Partita con poche emozioni e tanta pressione per i punti in chiave salvezza. Nel primo tempo chance per Bastoni (salva Maenpaa) e Aramu, che colpisce una traversa su punizione. A quattro minuti dalla fine altra grande parata di Maenpaa sul colpo di testa di Manaj. Poi al 49' è di Gyasi il gol che vale l'1-0. (ANSA).