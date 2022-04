Comune Imperia, via libera piano asfalti cittadini da 2,7 mln

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - 2 mln e settecentomila 700 euro di investimento, 47 strade coinvolte per un totale di quasi 65 mila metri quadrati. Sono questi i numeri principali del piano straordinario asfalti approvato dall'amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola. L'intervento, che prevede il completo ripristino e la messa in sicurezza delle vie interessate, sarà suddiviso in due lotti (frazioni e centro). I lavori prenderanno il via con l'inizio dell'estate. "La volontà della nostra Amministrazione è sempre stata quella di procedere con un piano organico, in grado di dare una risposta definitiva allo stato di grave degrado accumulatosi negli anni. Rispondiamo così a un'esigenza sentita dai cittadini e diamo a Imperia strade degne del significativo percorso di crescita che sta intraprendendo.

Una particolare attenzione è stata dedicata agli antichi borghi, che troppo spesso hanno sentito il centro lontano e disinteressato ai loro problemi. Non può e non deve essere così e quindi il 62% degli asfalti sarà realizzato proprio nelle frazioni", commenta Scajola. "È un progetto complessivo che prevede la fresatura, il rifacimento della pavimentazione e la messa in quota di griglie e pozzetti. Le strade sono state individuate tra quelle che versano in uno stato di maggiore degrado e pericolo sulla base anche delle segnalazioni pervenute agli Uffici comunali dai cittadini - ha spiegato l'assessor ai lavori pubblici Ester d'Agostino -. Nel capitolato abbiamo inserito i doppi turni, sia notturni che diurni, per accelerare di molto i lavori e ridurre i disagi alla cittadinanza". Come preannunciato in Consiglio Comunale all'approvazione del Bilancio di Previsione, il piano asfalti sarà finanziato con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, che costerà 100 mila euro all'anno al Comune. (ANSA).