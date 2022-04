Sanità: tutte le pediatrie liguri 'poli' del Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Dall' 1 luglio le pediatrie e le neonatologie degli ospedali liguri diventeranno Poli dell'istituto Gaslini. E il Gaslini sarà il primo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a dotarsi di una rete di punti ospedalieri territoriali collegati all'hub genovese, attraverso i quali gestire in modo unitario l'assistenza pediatrica. Gradualmente, quindi, anche le risorse professionali mediche e delle altre professioni adibite alle funzioni sanitarie e assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico si integreranno nell'organizzazione dell'Istituto genovese, in un percorso che si concluderà entro il 31 dicembre 2023. A coordinare l'attuazione del progetto sarà la Cabina di regia regionale istituita presso la Struttura di missione per la sanità ligure, integrata per l'occasione con un responsabile per ciascuna azienda. Lo prevede la delibera di Giunta proposta dal presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti "Nasce il progetto Gaslini Liguria, per garantire non solo la presenza del 'marchio' ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico. Sarà un cambiamento epocale, con la diffusione a livello regionale delle migliori risorse, umane e scientifiche, di cui disponiamo", spiega Toti. "L'obiettivo condiviso è quello di garantire la migliore risposta ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici, facendo in modo che le specifiche competenze e le eccellenze in ambito clinico e di ricerca scientifica proprie dell'Istituto Gaslini possano svilupparsi a beneficio di tutte le realtà territoriali liguri, determinando in questo modo anche una riduzione della mobilità passiva. Questo progetto assicurerà anche un significativo efficientamento dei costi, con il contestuale potenziamento in termini qualitativi e quantitativi delle attività assistenziali erogate. Con il trasferimento del personale in capo al Gaslini riusciremo a rispondere anche alla carenza di pediatri, per altro non solo ligure ma nazionale". (ANSA).