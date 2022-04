Ritorna la "Domenica al Museo", ingresso gratis in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Anche in Liguria torna l'iniziativa "Domenica al Museo" con la possibilità di visitare gratuitamente alcune realtà museali statali nelle province della nostra regione nella prima domenica di ogni mese. Il primo appuntamento è per il 3 aprile.

Nella provincia di Imperia porte aperte al Museo Preistorico dei Balzi Rossi e all'Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia a partire dalle 9. Spostandoci nel Savonese ingresso gratuito al Forte San Giovanni di Finale Ligure e Villa Rosa - Museo dell'arte vetraria altarese ad Altare. Mentre nella provincia di Genova occasione per vedere il Museo archeologico di Chiavari. Infine nella provincia della Spezia aderiscono a Portovenere la Villa romana del Varignano e il Museo archeologico nazionale e la zona archeologica di Luni. (ANSA).