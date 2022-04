Gaslini diffuso: Pd, progetto costruito sulla sabbia

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - "L'idea di far ruotare attorno al Gaslini le pediatrie e le neonatologie degli ospedali liguri è l'ennesimo progetto della Giunta Toti costruito sulla sabbia.

Non ci sono dati che confermano la fuga di pazienti pediatrici verso altre regioni e non ci risulta che al Gaslini ci sia personale sufficiente da traferire nelle altre Asl per coprine le carenze". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sulla proposta della Regione di avere un 'Gaslini diffuso'.

"Un sistema che funziona non accentra tutto in un unico luogo, ma cerca di rispondere alle necessità del territorio prevedendo in ogni Asl le assunzioni necessarie per soddisfare i bisogni dei cittadini, in questo caso di mamme, bambini e bambine. La pandemia - riprende il consigliere - non ha insegnato nulla a Toti, dopo due anni che si parla dell'importanza della medicina territoriale e di prossimità, la proposta della Giunta per la pediatria ligure va nella direzione completamente opposta, proponendo una struttura 'ospedalicentrica', che indebolisce la rete territoriale dell'area materno infantile in cui pediatria ospedaliera e neonatologia ne sono parte. Ci è poco chiaro inoltre come mai la Asl 3 sia stata esclusa da questo progetto, tagliando fuori la neonatologia di Villa Scassi". (ANSA).