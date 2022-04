Crociere: riparte la stagione a Santa Margherita con 17 navi

Le crociere ripartono anche a Santa Margherita Ligure con 17 toccate navi (più una in attesa di conferma) previste fra maggio e ottobre. La stagione si aprirà il 10 maggio con la nave più grande prevista in rada, Celebrity Beyond, 3250 passeggeri, che toccherà Santa Margherita altre dieci volte. "Con la ripresa dell'attività crocieristica Santa Margherita Ligure ritrova la sua attività turistica standard - commentano il sindaco Paolo Donadoni e l'amministratore unico della Società Progetto Santa Margherita Alberto Cappato -. Siamo lieti che sia ripartito un settore così strategico per l'economia mondiale come quello delle crociere e che questa rimanga una delle mete privilegiate delle compagnie.

E che tutto ciò possa portare vantaggi anche alle nostre attività commerciali". Oltre alla Celebrity Beyond toccheranno Santa Margherita, anche la Seabourn Ovation e la Seabourn Sojour, Azamara Journey, World navigator, Royal Clipper e Queen Victoria. (ANSA).