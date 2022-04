A Genova 5,5 milioni per riqualificare edilizia pubblica

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Arriveranno 5,5 milioni al Comune di Genova per riqualificare l'edilizia pubblica residenziale. La giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Politiche della casa, Manutenzioni e Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha dato il via libera per aderire al programma "Sicuro verde e sociale" finanziato dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Saranno, quindi, finanziati interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico in due complessi edilizi di proprietà del Comune di Genova, nel quartiere di Begato, che comprendono 8 edifici (via Brocchi 13, 18 e 18; via Sbarbaro 3,5,7,9, 11) per un totale di 224 alloggi. Il finanziamento fa parte del piano degli interventi approvato da Regione Liguria lo scorso dicembre, all'interno del riparto del fondo nazionale approvato dalla Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata.

"Si tratta di un imponente piano di riqualificazione che interessa immobili che presentano necessità di intervento in base alle problematiche riscontrate, dovute a una manutenzione che negli anni è risultata carente - ha spiegato l'assessore alle Politiche della casa Pietro Piciocchi - l'adesione al programma, finanziato con il Pnrr, consentirà di intervenire in edifici con un alto numero di unità abitative, andando incontro quindi a un bacino d'utenza elevato".

"Su Begato - ha detto l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola - abbiamo investito come Regione Liguria molte risorse, in ultimo i 15 milioni di euro attraverso il progetto Pinqua. Su questa porzione di territorio stiamo portando avanti, insieme al Comune di Genova, un grande progetto di rigenerazione che vedrà la nascita di nuovi alloggi a disposizione dei cittadini più bisognosi". Gli interventi riguardano, tra gli altri, l'isolamento termico, ripristino di poggioli, rinforzo delle facciate. Come soggetto attuatore degli interventi è stata individuata Arte Genova. (ANSA).