Ucraina: 2.565 posti disponibili in alberghi Liguria

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Sono saliti a 4.400 i profughi ucraini in fuga dalla guerra presi in carico dal sistema sanitario in Liguria, di cui un terzo minori. Al momento risultano 500 gli studenti ucraini dai 3 ai 18 anni iscritti nelle scuole liguri. Sono 2.565 i posti letto per l'accoglienza resi disponibili da 88 strutture alberghiere in Liguria in caso di necessità. La Regione ha istituito un numero verde di supporto alla popolazione ucraina: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16 sarà possibile telefonare all'800938883 per ricevere informazioni. E' il quadro illustrato dal presidente della Regione Liguria e commissario delegato a gestire l'accoglienza Giovanni Toti insieme assessori regionali alla Protezione civile e alla Formazione, Giacomo Giampedrone e Ilaria Cavo. "Per il momento non c'è un'emergenza numerica per quanto riguarda i profughi ucraini arrivati in Liguria, - ribadisce Toti la 'tenuta' del sistema dell'accoglienza in Liguria, che non ha ancora dovuto fare ricorso ai posti disponibili negli alberghi - E' ovvio che si tratta di persone in fuga dalla guerra per cui è necessaria la massima delicatezza".

L'assessore Giampedrone spiega che sono 39 le strutture alberghiere rese disponibili in provincia di Genova, 24 a Savona, 20 a Imperia e 5 a Spezia, per un totale di 2.565 posti letto. "Stiamo lavorando con la Protezione civile nazionale per un'ulteriore donazione di farmaci e apparecchiature biomedicali per la città di Charkiv", anticipa Giampedrone. "Per gli studenti ucraini abbiamo attivato il portale web bilingue di OrientaMenti, lezioni di italiano e 26 sportelli sparsi su tutto il territorio regionale grazie alle associazioni dei consumatori pronte ad accogliere la famiglie ucraine con traduttori", annuncia l'assessore Cavo. Per quanto concerne le attività di supporto alla vita scolastica e alla vita sociale sarà inoltre possibile contattare gli operatori anche via mail all'indirizzo: ucraina@saloneorientamenti.it. (ANSA).