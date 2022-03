Prende a coltellate un uomo al termine lite, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - I carabinieri di Rapallo hanno denunciato per lesioni personali aggravate un residente di 25 anni che ha preso a coltellate una persona. Secondo quanto accertato dai carabinieri l'uomo, all'interno della sua abitazione, dopo una lite scaturita a seguito di futili motivi, ha colpito al volto e alla gola con un coltello da cucina un cittadino italiano di 35 anni. Immediatamente soccorso dai sanitari, il ferito è stato trasportato all' ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. (ANSA).