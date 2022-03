Porto Genova, blocco varco Etiopia contro 'navi delle armi'

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Presidio e blocco stamani a partire dalle 6 al varco Etiopia del porto di Genova. La protesta, organizzata dal sindacato Usb, è stata indetta per protestare contro le cosiddette navi delle armi. A ponte Etiopia una volta al mese è infatti previsto l'arrivo di una delle navi della compagnia saudita Bahri, diventata il simbolo del traffico di armamenti che attraversa i porti italiani per raggiungere gli scenari di guerra. Proprio stamani avrebbe dovuto attraccare la Bahri Jeddah ma il viaggio della nave ha subito un ritardo di qualche giorno. Il blocco al varco Etiopia durerà fino alle 10.30 quando nelle sale del Cap di via Albertazzi si terrà un'assemblea per discutere della guerra e del traffico di armi nei porti italiani. Tra i relatori Luciano Vasapollo, professore di economia politica internazionale alla Sapienza di Roma e Michele Lancione del politecnico di Torino oltre a rappresentanti del Calp e dell'osservatorio Weaponwatch. Alle 17 presidio di protesta sotto la Prefettura di Genova. (ANSA).