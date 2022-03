Porticciolo Chiavari,Alaggi vince battaglialegale contro gestore

(ANSA) - CHIAVARI, 31 MAR - La società Alaggi ha vinto al PC Consiglio di Stato la battaglia legale contro il gestore del porto turistico di Chiavari Tigullio Shipping e il Comune di Chiavari per l'accesso agli atti sulla regolarità delle opere per l'ampliamento dell'approdo. Tigullio Shipping aveva ottenuto nel 2007 la concessione per la costruzione e gestione del porto turistico di Chiavari, con ampliamento dell'approdo e mi realizzazione di una nuova parte. Alaggi Chiavari è il precedente concessionario (gestore ormeggi) sino alla definizione dei lavori. Alaggi, "anche per programmare le proprie attività commerciali", aveva chiesto al Comune di Chiavari, con due istanze del febbraio e marzo 2021, l'esibizione di documentazione. Il nodo del contendere riguarda il dossier sull'installazione di un mareografo per verificare la compatibilità del moto ondoso con l'ormeggio delle imbarcazioni, dati in base ai quali "se si rivelasse impossibile un sicuro utilizzo del nuovo approdo, non si potrebbe conseguire, oltre al collaudo finale, nemmeno l'agibilità delle opere". Il Cds ha confermato la sentenza del Tar ligure che dava via libera all'accesso e alle verifiche sugli atti, condannando Tigullio Shipping e il Comune di Chiavari a pagare le spese di lite.

