Guerra dei supermercati, Coop al Tar contro Sogegross a Recco

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Via libera del Comune di Recco al nuovo supermercato Sogegross in corrispondenza dello svincolo autostradale, vicino al campo di rugby, ma è battaglia legale al Tar con il ricorso della Coop che si è opposta all'insediamento dei concorrenti, mentre la Regione Liguria si chiama fuori e decide di non costituirsi in giudizio nel contenzioso al Tribunale amministrativo ligure. Negli ultimi giorni il comune di Recco ha motivato la conclusione del procedimento di conferenza dei servizi per il nuovo supermercato previsto da Sogegross, i parcheggi pertinenziali e la sistemazione viaria in via dei Fieschi che coinvolge anche Ministero dei Trasporti e Autostrade per l'Italia, proprio in corrispondenza dello svincolo autostradale della località del golfo Paradiso. La Regione Liguria intanto questa settimana ha reso noto che non intende costituirsi in giudizio nella causa di Coop al Tar contro amministrazione comunale di Recco e Sogegross, notificata lo scorso ottobre, "perché l'impugnativa riguarda atti di esclusiva competenza del Comune di Recco". (ANSA).