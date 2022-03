Infrastrutture: a Genova 418 milioni da Mims

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - A Genova arriveranno 418,9 milioni di euro, risorse che verranno impiegate per finanziare i progetti dello SkyMetro della Val Bisagno, del prolungamento della metro da Brin a via Canepari e dalle opere di adeguamento idraulico del Rio Maltempo. Lo ha comunicato oggi il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

"Ringrazio il ministro Giovannini e tutti i tecnici del ministero per aver sostenuto e creduto in quella che per Genova sarà una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico locale: più efficiente, moderno e pulito - dice il sindaco Marco Bucci-. Una svolta epocale per la città che, in questi ultimi tre anni, ha ricevuto investimenti per lo sviluppo della rete del trasporto come mai nella sua storia. Oggi siamo davvero in grado di pensare a un nuovo modo di concepire la mobilità e prendere la strada della l'ecosostenibilità risolvendo problemi che attendevano risposte da oltre quarant'anni, come nel caso della Valbisagno.

Sono 400 i milioni che il Mims ha attribuito al Comune di Genova per la realizzazione dello SkyMetro. Una cifra importante che servirà alla realizzazione di una metropolitana sopraelevata - cinque metri, tanti quanti quelli della stazione Brignole - e che correrà lungo il corso del Bisagno evitando nuovi scavi.

(ANSA).