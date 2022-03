Gdf arresta due spagnoli con 20 kg marijuana confine Ventimiglia

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - La Guarda di finanza di Imperia, impegnata nei controlli alla frontiera di Ventimiglia, ha arrestato due persone e sequestrato 20 kg di marijuana.

L'operazione è stata portata a termine il 15 marzo scorso. La Gdf ha fermato l'auto con targa spagnola sulla quale viaggiavano un uomo e una donna per un controllo. Sono state le risposte contraddittorie rese dai due passeggeri in merito al viaggio che hanno portato i finanzieri a richiedere l'intervento delle unità cinofile. Grazie alla segnalazione dei cani antidroga e a una accurata ispezione del veicolo, i militari hanno scoperto che all'interno del bagagliaio dell'automobile erano presenti, sotto alcune valige personali, due portaabiti di dimensioni anomale che custodivano 6 involucri di cellophane sottovuoto contenenti la marijuana. I due, entrambi cittadini spagnoli, sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Marijuana, auto, tre telefoni cellulari e 600 euro circa di denaro contante sono stati sequestrati. (ANSA).