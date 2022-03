EdiliziAcrobatica: utili in crescita del 533% nel 2021

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Per EdiliziAcrobatica, società ligure specializzata in lavori di ristrutturazione su esterni con l'utilizzo della doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth di Milano e su Euronext Growth Parigi il 2021 si è chiuso con una crescita dei ricavi consolidati dell'89,9%, a quota 87,67 milioni e un balzo dell'utile netto, passato da 1,75 milioni a 11,08 milioni, +533%. "E' stato un anno eccezionale per EdiliziAcrobatica - ha commentato il ceo e fondatore Riccardo Iovino -. Un anno durante il quale l'azienda è cresciuta, ottenendo risultati eccellenti, ma non straordinari, perché da almeno 15 anni mette a segno performances che le consentono di crescere a doppia cifra.

Certo, i bonus fiscali hanno rappresentato un'occasione che abbiamo saputo cogliere, ma ciò che caratterizza il nostro modo di fare impresa è proprio la capacità di intravedere occasioni in ogni circostanza, anche quella apparentemente meno favorevole".

Positive, alla luce dei primi mesi del 2022, anche le prospettive per il futuro. La società prevede di proseguire nel processo di internazionalizzazione che fino ad oggi l'ha portata in Francia e Spagna e, sul fronte nazionale, di continuare nel percorso di radicamento capillare sul territorio. Tornando ai dati, la posizione finanziaria netta passa da un debito netto di 7,7 milioni nel 2020 ad una posizione netta positiva di 3,6 milioni. Proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,3 euro per azione. (ANSA).