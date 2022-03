"Cucine da incubo", chiuso Sushi in pieno centro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Sporco ovunque e cibo mal conservato. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale insieme agli ispettori della Asl3 che hanno chiuso un ristorante di sushi in piazza De Ferrari, nel pieno centro di Genova. Gli agenti hanno trovato alimenti conservati dentro le celle frigo e congelatori in modo non conforme, attrezzature e piani lavoro sporchi, attrezzatura e zone della cucina non puliti correttamente. Il titolare è stato sanzionato con una maxi multa di quasi otto mila euro. (ANSA).