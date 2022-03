Covid: 1511 nuovi casi, totale positivi sfiora i 18 mila

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Crescono i positivi al covid in Liguria. Ma nonostante il virus continui a circolare a ciò non corrisponde un incremento degli ospedalizzati. Sono 17715, 230 più di ieri. I nuovi casi sono 1511 a fronte di 11215 tamponi, 2956 molecolari e 8259 test antigenici. Il tasso di positività è del 13,47%. I nuovi casi sono emersi 659 nell'area di Genova, 305 nello Spezzino, 237 nel Savonese, 187 nell'Imperiese, 123 nel Tigullio. Gli ospedalizzati sono 271, come ieri. Sei malati sono in terapia intensiva, tutti vaccinati, erano 8. C'è stato un decesso, un uomo di 91 anni all'ospedale di Sestri Levante.

In provincia di Genova i positivi sono 9152, in quella della Spezia sono 3062, in quella di Savona 2661, in quella di Imperia 1933, 380 non sono residenti in regione e 527 sono in fase di verifica. I morti da inizio pandemia sono 5192. I guariti sono 1280. In isolamento domiciliare ci sono 17429, 232 in più, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1314, erano 1340.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1593 vaccini, di cui 50 proteici (ANSA).